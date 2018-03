Mehrere Stunden

Pikantes Detail: Nur Stunden vor dem Brand war die Brandmeldeanlage auf der Brücke auf ihre Tauglichkeit hin überprüft worden. Ihre Funktion wurde unvermittelt auf die Probe gestellt. Mehrere Stunden sollte der Kampf der Einsatzkräfte dauern, die zwischenzeitlich mit Einheiten der Regionalfeuerwehr Untergäu und Unterer Hauenstein verstärkt worden waren. Schliesslich standen mehr als 100 Personen im Einsatz.

Die Brandbekämpfung erfolgte anfänglich auch via Boot auf der Aare, gegen 13 Uhr erhielt dessen Crew Unterstützung durch eine weitere Mannschaft, die im Weidling ausrückte. Von einem dritten Boot aus wurde die Situation laufend beobachtet und beurteilt, die beiden Löschboote dirigiert. Am östlichen Brückenkopf stationierte Löscheinheiten wirkten unterstützend im Kampf gegen die Brandherde, deren Hauptverbreitungsgebiet im Bereich zwischen den beiden Brückenpfeilern lag.

Immerhin: Niemand kam beim Brand zu Schaden, die Brandursache, so Polizeisprecherin Astrid Bucher, liege im Dunkeln. «Die Ermittler haben ihre Arbeit aufgenommen.» Und: Die Polizei suche Zeugen zu den Vorgängen auf der Brücke. Personen, die sachdienliche Angaben zum Brand machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 80 80.