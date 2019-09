Am 2. September 2019 wurde ein Fussgänger auf der Stationsstrasse in Olten Opfer eines Raubdelikts. «In der Zwischenzeit hat sich ein tatverdächtiger Mann bei der Polizei gestellt», teilt die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mit. Der 39-jährige Schweizer wurde für weitere Ermittlungen festgenommen und befindet sich in Haft.

Der Mann hatte den Fussgänger nach dem Weg in Richtung Kleinholz gefragt, danach auf ihn eingeschlagen und war mit dem Portemonnaie geflüchtet. Das Opfer erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen im Gesicht. (kps/ldu)

Die aktuellen Polizeibilder: