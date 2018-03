In Olten geriet am Mittwochmittag die Alte Holzbrücke in Brand. Verletzt wurde niemand, doch der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10‘000 Franken. Die Instandstellung wird mehrere 100'000 Franken kosten.

Die Brandursachenabklärungen durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben ergeben, dass der Brand auf fahrlässigen Umgang mit Raucherwaren zurückzuführen ist. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstagnachmittag mit. Ob es sich um eine Zigaretten, Pfeifen oder ein brennendes Zündholz gehandelt hat, lasse sich nicht genau sagen, erklärt Sprecherin Astrid Bucher auf Anfrage des «Oltner Tagblatts».

Wann die Raucherware auf der Holzbrücke weggeworfen wurde, ist unklar. Es sei möglich, dass dies schon Stunden vor der Brandausbruch geschehen ist.

Welche Person durch den fahrlässigen Umgang mit Raucherwaren für den Brand verantwortlich ist, ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Die Brücke bleibt über die Ostertage gesperrt.

(hts)