Mädchen wird im Bannwald von Mann (37) sexuell missbraucht und schwer verletzt

Kurz nach 13 Uhr wurde im Bannwald, nördlich des Altersheims Weingarten, ein verletztes Mädchen aufgefunden. Unverzüglich rückten die Polizei und der Rettungsdienst vor Ort aus. Das Opfer wurde durch einen Mann aus derzeit unbekannten Gründen angegriffen und mit einem Gegenstand schwer verletzt, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. «Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem sexuellen Übergriff.»

Das Opfer wurde ins Spital gebracht. Der Täter flüchtete in südliche Richtung. Die Polizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn umgehend die Ermittlungen aufgenommen und die Fahndung nach dem Täter eingeleitet. Der mutmassliche Täter, ein 37-jähriger Schweizer, konnte am Sonntagabend an seinem Wohndomizil durch die Polizei angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, oder verdächtige Beobachtungen in der Region «Banwald» gemacht haben, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden, Telefon 062 311 80 80. (pks)