Der Motorradfahrer war gegen 23.40 Uhr am Freitagabend auf der Aarauerstrasse in Olten in Richtung Dulliken unterwegs. Nachdem er ein Auto überholt hatte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Mauer auf der rechten Fahrbahnseite.

In der Folge stürzte er und blieb verletzt auf der Strasse liegen, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt. Mehrere Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen der Ambulanz um den 34-Jährigen. Eine Ambulanz brachte ihn anschliessend ins Spital.

Aktuelle Polizeibilder vom August: