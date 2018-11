William W., 45, sechsfacher Kinderschänder, wurde in Olten verhaftet. Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen ihn eröffnet wegen sexueller Handlungen mit einem Kind, wie Tele M1 berichtet. Es wäre das siebte Kind, das er in seiner Karriere als Sexualstraftäter missbraucht haben soll. Wie konnte es dazu kommen? Die Tragödie eines Behördenversagens.

1999 wurde der gebürtige Südamerikaner verurteilt, weil er fünf Kinder sexuell missbraucht hatte. Er kam frei und wurde 2006 rückfällig. In Starrkirch SO verging er sich an der achtjährigen Selina. Inzwischen ist sie erwachsen. Sie leidet noch heute darunter. Ihr Vater geht davon aus, dass sie sich nie von der Vergewaltigung erholen werde.