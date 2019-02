In Dulliken ist derzeit ein Polizeieinsatz im Gang. Der Auslöser war ein Fall von häuslicher Gewalt in der Nacht. Ein Mann bedrohte seine Frau mit einer Waffe. Die Frau befindet sich mittlerweile in Sicherheit. Der Mann ist noch in der Wohnung, wie Thomas Kummer, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn, sagt. Man beurteile die Situation laufend und versuche, zu deeskalieren. Der Bereich in der Nähe des Bahnhofs ist abgesperrt.

Update folgt...

Aktuelle Polizeibilder: