Raubüberfall auf Kiosk – Täter bedroht Verkäuferin mit Waffe und kann festegnommen werden

Am Mittwoch betrat ein Mann gegen 19.20 Uhr den Kiosk am Bahnhof in Hägendorf. Nach ersten Erkenntnissen bedrohte er die Verkäuferin mit einer Waffe und forderte Geld. Anschliessend flüchtete er mit dem Deliktsgut von einigen hundert Franken, zuerst zu Fuss durch die Unterführung in Richtung Süden und im Anschluss mit einem Fahrrad. Passanten, die zufällig im Bahnhof waren, verfolgten den Mann und konnten der Polizei entsprechende Hinweise geben.

Nach einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung durch mehrere Patrouillen, konnte der mutmassliche Täter – ein 19-jähriger Schweizer – kurze Zeit später in Hägendorf angehalten werden. Er wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. Verletzt wurde niemand. (kps)