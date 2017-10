Am Freitagmittag um zirka 11.45 Uhr fuhr eine 81-jährige Autolenkerin von der Solothurnerstrasse herkommend in den Kreisverkehr beim Restaurant Rössli. Sie beabsichtigte in nördlicher Richtung, via Bachstrasse, in den Kirchrain zu fahren. Unmittelbar nach dem Kreisverkehr hielt sie an, um zwei Kinder, die mit Trottinetts unterwegs waren, über den Fussgängerstreifen zu lassen. Anschliessend beschleunigte sie ihr Fahrzeug bis Mitte des Fussgängerstreifens. Dort kam es zu einer Kollision mit einem 10-jährigen Jungen, der den Zebrastreifen unmittelbar nach den beiden Kindern überquerte. Er verletzte sich beim Zusammenprall leicht und ging im Anschluss nach Hause. Er begab sich später zur Kontrolle in ein Spital.

Die Kollision ist erst im Nachhinein der Polizei gemeldet worden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Personen, welche den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich zu melden. Sämtliche Hinweise nimmt die Kantonspolizei in Egerkingen, Telefon 062 311 94 00, entgegen.