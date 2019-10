Ein nächtlicher Ölverlust bei geplanten Unterhaltsarbeiten hatte auf der Bahn-2000-Strecke zwischen Bern und Olten am vergangenen Freitag zu Verspätungen und Zugausfällen geführt. Am Dienstagmorgen mussten sich die Pendler bereits wieder in Geduld üben: Der Bahnverkehr war beeinträchtigt, es kam zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen. Betroffen war auch die Strecke Olten-Solothurn.

Grund war laut SBB ein Gleisschaden. Die Einschränkung dauerte bis zirka 13 Uhr. Reisende von Solothurn nach Olten mussten via Oensingen reisen, zwischen Olten und Bern wurde über Burgdorf ausgewichen.