Am Sonntag, 1. Juli 2018, kam es gegen 10.45 Uhr auf der Solothurnerstrasse in Hägendorf zu einem Unfall, wie die Kantonspolizei Soloturn schreibt. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein Mann mit einem Elektrovelo auf der Solothurnerstrasse von Egerkingen in Richtung Hägendorf.

Ohne Dritteinwirkung stürzte der 71-jährige Mann und verletzte sich dabei schwer. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Ambulanz wurde er mit der Rega ins Spital geflogen. Während den Rettungsarbeiten konnte die Solothurnerstrasse im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig nur einspurig befahren werden. (kps)