Plötzlich wurde es dunkel: Beim Eishockey-Derby zwischen dem EHC Olten und dem SC Langenthal gab es am Sonntagabend nach etwas mehr als vier Spielminuten wegen eines Stromausfalls kein Licht mehr. Für rund eine Stunde mussten die über 4100 Zuschauer und Spieler fast im Dunkeln ausharren. Die Notbeleuchtung und die Taschenlampen der Handys waren die einzigen Lichtquellen.



Der Grund für den Stromausfall war ein Kurzschluss eines 16-Kilovolt-Kabels im Bereich Bornfeldstrasse/Gheidgraben, wie am Tag danach Mediensprecher Beat Erne von der Aare Energie AG auf Anfrage schreibt. Dies löste bei der Trafostation einen Schutzschalter aus, der Strom wurde im Gebiet Industrie Gheid, Bornfeld/Erlimatt, Sportstrasse und Teil des Rötzmattwegs sowie beim Tierheim in Wangen bei Olten automatisch abgeschaltet. Der Unterbruch dauerte von 17.38 bis rund 18.30 Uhr. Die Stromzufuhr konnte dann mittels Netzumschaltungen wieder hergestellt werden.



Kein Druck vom EHC Olten



Die Aare Energie AG wurde von den EHC-Olten-Verantwortlichen nicht unter Druck gesetzt. Der Druck bestehe nämlich «immer in gleichem Ausmasse, die Stromversorgung raschmöglichst wieder aufnehmen zu können», schreibt Erne. Zwar hatte der EHC-Olten-Präsident Marc Thommen laut dem Kommunikationsleiter «informellen Kontakt zu uns». «Ansonsten bestand von uns der Kontakt zur Kantonspolizei bezüglich der Frage, ab wann die Stromzufuhr wieder aufgenommen werden kann, respektive ob das Stadion hätte evakuiert werden müssen».



Tatsächlich hatte sich im Kommandoraum neben dem Gästesektor der Notfallstab des EHC Olten unter der Leitung des neuen Geschäftsführers Patrick Reber getroffen und das weitere Vorgehen besprochen. Hätte wegen des Stromausfalls das Spiel nach 75 Minuten nicht mehr aufgenommen werden können – wie es das Reglement vorschreibt –, wäre es abgebrochen und das Stadion evakuiert worden. «Wir standen kurz vor dem Beschluss zur Evakuation, als der Strom wieder anging», sagt Mediensprecher Pierre Hagmann am Montag auf Anfrage. In diesem Fall wären zuerst die Langenthal-Fans mittels Bussen direkt zum Bahnhof geführt worden. Danach wären die weiteren Sektoren des Stadions an der Reihe gewesen. Auch Belichtungsmassnahmen ausserhalb des Stadions wurden diskutiert, weil der Strom im ganzen Quartier ausfiel und die Strassenlaternen daher nicht mehr brannten. Während des Stromausfalls hat zudem Stadionsprecher Migge Stalder aus dem Kommandoraum mithilfe der Notanlage die Durchsagen vorgenommen und das Publikum jeweils über neue Entwicklungen informiert.

