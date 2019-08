In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Täter entlang der Zielempgasse, Hauptgasse, Marktgasse und dem Salzhüsliweg in Olten mehrere Sprayereien an Gebäudefassaden angebracht. «In blauer und violetter Farbe wurden zum Teil grossflächige Schriftzüge wie beispielsweise «YARA», «ATEY», «KYRA», «TILL», «CÉLINE» aufgesprayt. Der Sachschaden beläuft sich laut Kantonspolizei Solothurn auf mehrere Tausend Franken.

Zur Ermittlung der Verursacher sucht die Polizei Zeugen. Personen, welche in der Nacht auf Sonntag, 4. August 2019, Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden, Telefon 062 311 80 80. (pks)

Die aktuellen Polizeibilder: