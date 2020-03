Welcher Lastwagen hat die Ampel umgefahren?

Am Montagvormittag, vermutlich zwischen 8.45 und 9 Uhr, hat ein noch unbekanntes Fahrzeug bei der Überführungsstrasse in Wangen bei Olten eine Lichtsignalanlage umgefahren. Dabei dürfte es sich laut Polizei um ein schweres Motorfahrzeug (Lastwagen oder Sattelmotorfahrzeug) gehandelt haben, das von der Entlastungsstrasse in die Überführungsstrasse einbiegen wollte.

Der Lenker des Fahrzeugs entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 1000 Franken, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten Fahrzeug machen können, sind gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden (Telefon 062 311 80 80). (kps)

