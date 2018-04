Zwei Motorradlenker und eine Motorradlenkerin fuhren am Sonntagmorgen um zirka 10 Uhr hinetereinander auf der Gempenstrasse in Richtung Nuglar. In einer Linkskurve verlor die 23-jährige Töfffahrerin, welche am Schluss der Gruppe fuhr, aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Motorrad, kam rechts von der Strasse ab und prallte einige Meter unterhalb einer Böschung in einen Baum.

Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde sie durch eine Gruppe Velofahrer, die den Unfall beobachten konnten, betreut. Anschliessend wurde die Verunfallte mit einem Rega-Helikopter in ein Spital geflogen.