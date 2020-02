21-jähriger Autolenker kollidiert mit «Bipperlisi» – verletzt wurde niemand

Am Dienstagabend, 18. Februar 2020, gegen 17.20 Uhr, ereignete sich im Baseltorkreisel in Solothurn eine Kollision zwischen einem Personenwagen und einer Komposition der Aare Seeland Mobil-Bahn (Bipperlisi). Das schreibt die Kantonspolizei in einer aktuellen Mitteilung. Dabei wurde ein Auto zwischen dem Zug und einer Lichtsignalanlage eingeklemmt. Der 21-jährige Autolenker wurde dabei nicht verletzt und er konnte sich selbständig befreien. Während der Unfallaufnahme sowie den Bergungsarbeiten kam es zu grösseren Verkehrsbehinderungen. Der Unfallhergang wird polizeilich untersucht. (kps)