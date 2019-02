Wir wollen in jedem Fall mit einem Bewusstsein für unsere Geschichte weiterfahren. Wir wollen aber auch die Zukunft dieser Filmtage gestalten. Wir werden im nächsten Jahr ein neues Projekt lancieren, eine Online-Edition für den Schweizer Film. Man muss heute offen sein für die sich ändernde Filmbranche. Gleichzeitig müssen wir uns unserer Geschichte bewusst sein.

Einer der Höhepunkte war ganz klar der Besuch von Bruno Todeschini. Er war eine ganze Woche hier in Solothurn und die Zuschauer konnten seine ganzen Werke entdecken. Bezaubert wurden wir aber auch durch die Winterlandschaft. Die hat unsere Besucher zum Schwärmen verführt und auch die mexikanische Filmdelegation verzaubert.

Was zählen Sie zu den Höhepunkten der 54. Solothurner Filmtage?

Es sind zwei äusserst starke Filme. «Immer und ewig» von Fanny Bräuning (Prix de Soleure) und «Gateways to New York» von Martin Witz (Prix du Public) sind zwei sehr sorgfältig gestaltete Filme. Beide Filme zeigen, dass es sich lohnt, sich für ein Projekt Zeit zu nehmen.

Was sagen Sie zu den Gewinnerfilmen 2019?

Bereits 2018 haben zwei Dokumentarfilme gewonnen. Ist das Zufall?

Nicht unbedingt. Ich habe das Gefühl, dass das Publikum in Solothurn sehr offen ist für die verschiedenen Genres. Ich glaube aber auch, dass das Dokumentarfilmschaffen in der Schweiz zu den Aushängeschildern gehört und ich freue mich sehr, dass das nicht nur die Jury und die internationalen Festivals, sondern auch das Publikum so sieht.

Sie hatten diese Woche ein dichtes Programm. Haben Sie mitverfolgt, wie viele Kilometer Sie in der Stadt zurückgelegt haben?

Meinen Schrittzähler hatte ich dabei, ich bin aber weniger gelaufen, als sonst in meinem Alltag. Ich war natürlich alle 15 Minuten an einem neuen Ort, um neue Leute zu begrüssen und immer wieder Filme vorgestellt. Das war intensiv aber schön.

Jetzt geht es ab in die Ferien?

Nicht ganz. Wir beginnen bereits mit den Vorbereitungen für die nächsten Filmtage. Ich freue mich auch sehr, hier einmal abzuschliessen und dann wieder vorauszuschauen.