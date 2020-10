Fussgänger wird beim Überqueren der Strasse von Auto erfasst und verletzt

Am gestrigen Montag um kurz nach 20 Uhr war ein Automobilist auf der Hermesbühlstrasse in Solothurn in Richtung Wengistrasse unterwegs. Kurz vor der Einmündung in die Wengistrasse erfasste er einen Fussgänger, welcher die Hermesbühlstrasse auf dem dortigen Fussgängerstreifen überqueren wollte.

Via Motorhaube prallte der Fussgänger gegen die Windschutzscheibe des Unfallautos und fiel in der Folge neben dem Fahrzeug auf die Strasse. Dort blieb er mit mittelschweren Verletzungen liegen.

Bis zum Eintreffen der Ambulanz wurde er durch Ersthelfer betreut und anschliessend in ein Spital gebracht. Als Unfallursache steht eine kurze Unaufmerksamkeit des Autolenkers im Vordergrund.