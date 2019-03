Die Polizei rückte an die Dornacherstrasse zu einem besetzten Haus aus. Mehrere Polizeiautos und Autos in zivil standen am Nachmittag davor und auf dem Vorplatz des chinesischen Restaurants gleich nebenan. Polizisten standen rund ums Haus und durchsuchen den Garten und die Garage. Insgesamt standen 15 bis 20 Polizisten im Einsatz.

Was ist passiert? «Die Polizei hat um 14.15 Uhr Information über einen Diebstahl erhalten», wie Mediensprecher Thomas Kummer vor Ort erläutert. Der mutmassliche Ladendieb sei in einem Laden beobachtet worden. Der Ladendetektiv habe ihn festhalten wollen. «Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung», so Kummer. Pfefferspray sei eingesetzt worden. «Der Mann flüchtete und wurde gesehen, wie er die Strasse überquerte und in dieses Haus ging», so Kummer. Ob er Bewohner des besetzten Hauses ist oder sich lediglich darin verstecken wollte, ist nicht bekannt.

Daraufhin rückte die Polizei an und suchte nach dem Flüchtigen. Bei der Staatsanwaltschaft wurde das Gesuch für eine Hausdurchsuchung gestellt. Die Bewohner wurden aufgefordert, das Haus zu verlassen. Weil der Gesuchte nicht auftauchte, gingen dann gegen 16.10 Uhr – als das OK der Staatsanwaltschaft da war – mehrere Polizisten hinein, um nach ihm zu suchen. Ein Mann vom Schlüsseldienst war mit einem Bolzenschneider im Einsatz und knackte die Schlösser an drei Türen. Der gesuchte Mann kam nicht zum Vorschein. «Das Haus ist leer», liess Thomas Kummer gegen 16.40 Uhr verlauten.

Ob es Diebesgut gegeben hat, kann die Polizei derzeit nicht sagen.

Eine Ambulanz stand bereit. (Ldu)