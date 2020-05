Moderation in Solothurn, Gespräch in Bern: So lief die Eröffnung der virtuellen Literaturtage

«Die Begegnung ist nicht zu ersetzen». Darüber waren sich Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und die Schriftstellerin Simone Lappert im Eröffnungsgespräch zu den ersten virtuellen Solothurner Literaturtagen einig. Das Gespräch das am Freitagmorgen pünktlich um 10 Uhr über die online-Plattform der Literaturtage gesendet wurde, wurde vorher im Schlachthaus Theater Bern aufgezeichnet.

Reina Gehrig, Leiterin der Solothurner Literaturtage, begrüsste zunächst das virtuell anwesende Publikum von ihrem Standort in Solothurn aus, gut instruiert und beobachtet von den Technikern und einigen Mitgliedern des Teams der Literaturtage. Das Büro an der Dornacherstrasse sowie die Räume des nebenan liegenden Restaurants Akropolis werden an diesen Literaturtagen zum Dreh- und Angelpunkt. Hier wird koordiniert, moderiert und technisch alles möglich gemacht.

Mit der Ansage «Reina an Reina» leitete Gehrig in das Eröffnungsgespräch ein, da auch sie selbst bei der Aufzeichnung in Bern zugegen war.

Literatur und Politik sind Alltag für Sommaruga

Simonetta Sommaruga startete das Gespräch, indem sie erklärte, dass sie trotz der letzten strengen Tage das neue Buch von Simone Lappert «Der Sprung» gelesen habe. Sie freue sich sehr über die Möglichkeit dieses Gesprächs über Literatur und Politik, denn: «Ich lese jeden Tag und jeden Tag politisiere ich. Es gehört beides zu meinem Alltag.» Das Buch von Lappert habe sie ab dem zweiten Satz schon begeistert und es gehöre damit für sie zum Buch in der Coronazeit, obwohl es schon im letzten Jahr erschien.