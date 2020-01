Mofalenker kollidiert mit dem Bipperlisi und verletzt sich mittelschwer

Am Dienstagmorgen, ereignete sich gegen 7.20 Uhr in Solothurn eine Kollision zwischen einem Mofafahrer und einer Komposition der Aare Seeland Mobil-Bahn (Bipperlisi). Ein 16-jähriger Schüler war auf der Baselstrasse in Richtung Solothurn unterwegs und beabsichtigte die Baselstrasse in Richtung Steinbruggstrasse zu überqueren, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.

Aus noch zu klärenden Gründen kam es dabei zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einer Zugkomposition der Aare Seeland Mobil-Bahn, welche von Solothurn in Richtung Langenthal unterwegs war. Der Mofalenker wurde dabei mittelschwer verletzt und musste mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Für die Zugpassagiere wurde ein Bahnersatz organisiert. (kps)

