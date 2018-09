Am kommenden Samstag findet in Bern der «Marsch fürs Läbe» statt. Organisiert wird die Kundgebung gegen die Abtreibung von katholischen und evangelischen Christen. Anhänger der rechtsnationalen Pnos wollten vor Kurzem auch Solothurner für eine Teilnahme begeistern. Am Dienstag, 4. September trafen sich die Vorsitzenden der Sektionen Solothurn und Basel, Marcel Eggers und Tobias Steiger, mit zwei anderen Anhängern in der Altstadt und verteilten Flugblätter. Darunter war Werbung für den Marsch, aber auch für die Pnos-Sektion Solothurn. Auf den T-Shirts prangte das Logo der Pnos.

Es sei «einmal mehr eine friedliche Pnos-Aktion ohne jegliche Sachbeschädigung» gewesen, schreiben die Verantwortlichen auf ihrer Facebook-Seite. Sie hätten die Aktion genutzt, «um auf einen der hierzulande leider so zahlreichen Missstände aufmerksam zu machen». Die Pnos würden sich ganz klar gegen Abtreibung positionieren, wird der Einsatz begründet.