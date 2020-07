Rauch über Solothurn: Schopf und zwei Autos brannten

Die Meldung zum Brand an der Käppelihofstrasse in Solothurn ging am Freitag gegen 17 Uhr bei der Kantonspolizei ein. Feuerwehr, Polizei und Ambulanz rückten sofort aus.

Vor Ort zeigte sich starker, dunkler Rauch. Es regnete Asche. Ein Schopf und zwei Autos brannten. Zwischendurch waren hohe Stichflammen zu sehen. Kurz nach 17.35 Uhr stürzte ein Wellblechdach an der am Schopf angrenzenden Liegenschaft ein. In diesem Bereich befindet sich das Lager einer Textilfirma. Neben diesem Trakt gibt es ein Haus mit drei Wohnungen und einem Studio. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren zwei Bewohnerinnen im Haus. Sie bemerkten die Flammen und verliessen das Haus.

Die Feuerwehr der Stadt Solothurn rückte mit zirka 16 Leuten und drei Fahrzeugen vor Ort aus. Kurz vor 18 Uhr meldet der Einsatzleiter Philipp Stücki, dass der Brand unter Kontrolle ist. Noch immer steigt leichter Rauch auf. Die Feuerwehr löscht noch Glutnester.

Man habe in erster Linie versucht zu verhindern, dass das Feuer auf das anliegende Gebäude übergeht, so Stucki. Dies sei weitgehend geglückt. Mit einer Leiter stiegen die Feuerwehrleute auf das Dach der Firma, um die Glutnester im Gebälk vollständig zu löschen.

Die beiden Autos - ein Fiat und Toyota - sind vollständig ausgebrannt.

Als Herausforderung galt der Feierabendverkehr - die Bielstrasse wurde für die Löscharbeiten gesperrt - und der Zugang zum Schopf.

Es gibt keine Verletzten. Auch die beiden Katzen in den Wohnungen überlebten unbeschadet.

Die Brandermittler klären die Ursache ab. (Ldu)