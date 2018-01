Heute schreiben wir unsere audiovisuellen Tagebücher mit dem Smartphone und gehen unseren künstlerischen Ambitionen mit digitalen Spiegelreflexkameras nach. Trotzdem besteht weiterhin ein globaler Bedarf an Bolex-Kameras: Sie werden in Yverdon nicht nur repariert, sondern auf Anfrage auch neu hergestellt.

«Unsere Kunden sind keine Hobbyfilmschaffende im Rentenalter», stellt Marc Ueter klar. «Es sind junge, professionelle Kameraleute. Sie benutzen Bolex-Produkte aus ästhetischen Gründen – weil sie das Korn, die Farbpalette und die Tiefenschärfe von klassischem Filmmaterial mögen. Gerade die Generation der Digital Natives geniesst es, wenn das Filmen mit einem leisen Rattern und mit der Handhabung von greifbarem Material verbunden ist.»

Ueter wirft einen kritischen Blick auf mein Handy, das zum Mitschneiden des Gesprächs auf dem Tisch liegt. «Glauben Sie, dass Sie dieses Gerät in vier Jahren noch brauchen? Wohl kaum, oder? Wir reparieren hier Kameras, die oft über fünfzig Jahre alt sind. Und wir bringen sie wieder zum Laufen.» Ueter will damit nicht sagen, früher sei alles besser gewesen. Heute noch seien Bolex-Kameras aber in vielen Belangen der Konkurrenz überlegen, führt er aus: «Viele Kunden schätzen die Bolex-Modelle wegen ihrer Robustheit: Sie halten extreme Temperaturen aus, sie funktionieren ohne Strom, sie lassen sich mit einer Schutzhülle unter Wasser einsetzen, und sie halten starken Vibrationen stand.»

Einsatz im Weltall und im Krieg

Vulkanausbrüche würden damit gefilmt, und es befänden sich zudem Abwandlungen von Bolex-Kameras in einer Weltraumsonde, erzählt Ueter weiter. Ein anderes spannendes Einsatzgebiet seien Kriegsschauplätze: «Mit einer Bolex kann man auch drehen, wenn gerade keine Steckdose in der Nähe ist.» Und in brenzligen Situationen seien Bildaufnahmen auf einer 16-Millimeter-Filmrolle manchmal besser aufgehoben als auf einer Speicherkarte. «Vor einiger Zeit hatten wir eine Kamera auf dem Tisch, die bei einem Anschlag beschädigt worden war: Das war kein schöner Anblick», erinnert sich Ueter.