Die Insertfilm AG in Solothurn ist eine Gesellschaft für Film- und Fernsehproduktionen. 1987 gründeten Daniel Grossenbacher, Ivo Kummer und Daniel Leippert die Firma. 1989 trat Olivier JeanRichard der Genossenschaft bei. Seit 2002 ist Insert-Film eine AG. 2011 trat Ivo Kummer als Leiter der Geschäftsstelle zurück; er ist seither Leiter der Sektion Film im Bundesamt für Kultur. An seine Stelle traten Pedro Haldemann und Fränze Aerni in die Geschäftsleitung. «Unsere Filme sollen berühren und bewegen, anregen und – warum nicht? – aufregen. Wir suchen den Diskurs, die Auseinandersetzung und wir kratzen – durchaus lustvoll – an Oberflächen», heisst es bei Insert-Film. Die Produktionsgesellschaft setzt Spiel-, Dokumentar- und Künstlerfilme um und realisiert auch Werbefilme. Zu den bekanntesten Spielfilmen gehören «Bell’invitu» von Nino Jacusso, «Chicken Mexicain» von Armin Biehler oder Künstlerporträts über Schang Hutter und Gunter Frentzel. Am 11. März läuft im Fernsehen SRF die Insert-Produktion «Matera – von der Schande Italiens zur Europäischen Kulturhauptstadt». (Sternstunde Kunst 11.55 und 23.20 Uhr).(frb)