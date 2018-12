Das Handy bleibt draussen. Das Schild mit dem durchstrichenen Handy-Symbol prangte an jeder Tür, die ins Innere der St.-Ursen-Kathedrale führt. Während der Feier durften keine Aufnahmen gemacht werden. Das wurde aus Pietätsgründen so entschieden. Vor und nach der Feier konnte die hergerichtete Kathedrale jedoch fotografiert werden. Als Symbol für die Opfer - vier Erwachsene und drei Mädchen - standen sieben Wasserkrüge auf einem weissen, langen Tisch vor dem Altar. Alle Opfer waren Asylsuchende. «Viele Menschen sind sprachlos», betonte der katholische Stadtpfarrer Thomas Ruckstuhl. Es gehe bei der Gedenkfeier darum, der Trauer Raum zu geben. Auch Vertreter der beiden anderen Landeskirchen sowie der eritreischen und der muslimischen Trauergemeinschaften richteten Worte an die 800 Menschen in der Kathedrale. Der «Chor der Nationen» und ein Geigenspieler bildeten den musikalischen Rahmen der würdigen Gedenkfeier.

Die Solothurner Regierungsrätin Susanne Schaffner hielt fest, es gebe in der Stadt und im Kanton viel Mitgefühl und Solidarität - unabhängig von politischen Einstellungen. «Wir haben Menschen vor uns, die unsere volle Unterstützung haben.» Die Opfer des Brandes hätten schon viel Schwieriges in ihren Heimatländern und auf der Flucht erlebt. Sie hätten in der Schweiz Zuflucht gesucht. «Wir sind traurig und tief betroffen, weil auch Kinder darunter sind», so Schaffner. Die Kinder würden für das Leben und die Zukunft stehen.

Schaffner dankte ebenso wie Stadtpräsident und Nationalrat Kurt Fluri den Rettungskräften, die in der Brandnacht im Einsatz gestanden waren. 19 Menschen hätten aus dem Haus gerettet werden können, hielt Fluri fest. «Uns ist bewusst geworden, wie verletzlich wir sind», so Fluri. Eine kleine Unachtsamkeit genüge, um mehr als 20 Menschen in Lebensgefahr zu bringen.

Nach der rund einstündigen Feier in der Kathedrale nutzten viele Menschen die Möglichkeit, zu Fuss an den Unglücksort zu gehen. Die Menschen legten eine selber mitgebrachte Rose nieder. Damit wurde das Leben symbolisch an jenen Ort zurück gebracht, an dem die Opfer den Tod fanden.

Redner Gestaltet wurde die Feier von Vertretern der Landeskirchen sowie Würdenträgern der Religionsgemeinschaften, denen die Verstorbenen angehörten. Alle in die gemeinsame Gedenkfeier zu integrieren, stellte sich als grösste Herausforderung heraus. An der Feier sprachen Koen de Bruycker (reformierter Pfarrer), Klaus Wloemer (christkatholischer Pfarrer), Thomas Ruckstuhl (katholischer Pfarrer), Gidey Tukue (orthodoxer Priester) und Imam Ali Demir.

Zwei Familien betroffen Der Brand am 26. November in einem älteren Wohnhaus an der Wengistrasse in der Nähe der Altstadt löschte sieben Leben aus. Nach dem Brand an jenem frühen Montagmorgen waren zunächst sechs Personen - zwei Kinder und vier Erwachsene - tot geborgen worden. Ein weiteres Kind starb später im Spital. Zwei Kinder bleiben als Waisen zurück. Für sie werde mit Umsicht und unbürokratisch gesorgt, versicherte Regierungsrätin Schaffner an der Gedenkfeier.

Alle sieben Verstorbenen sind Angehörige einer vier- beziehungsweise fünfköpfigen Familie. Sie stammen ursprünglich aus Eritrea und Äthiopien. Sie bewohnten im Haus je eine Wohnung. Es handelt sich um vier erwachsene Personen im Alter zwischen 27 und 33 Jahren, um ein Kleinkind sowie um zwei Kinder im Schulalter.