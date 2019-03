Am Samstag um zirka 21.20 Uhr, fiel einer Patrouille auf Höhe der Kreuzung Flughafenstrasse/Niklaus-Wengistrasse in Grenchen ein mit drei Personen besetztes Auto auf, welches mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Sofort folgten sie dem Automoblisten und forderten ihn mittels Matrix «Stopp Polizei» zum Anhalten auf. Mit überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Manövern fuhr er auf die Autobahn A5 in Richtung Neuenburg, wobei er mehrere Verkehrsregeln missachtete.

Im Witi-Tunnel kam es beinahe zu einer Kollision mit einem Lieferwagen. Darauf verzögerte der Flüchtende seine Fahrt und kam schliesslich auf dem Normalstreifen zum Stillstand, wo er sich der Polizeikontrolle stellte. Der Tunnel wurde zur Sicherheit der restlichen Verkehrsteilnehmern für rund eine Viertelstunde gesperrt. Sowohl der Atemalkoholtest, als auch ein Drogenschnelltest fielen positiv aus.

Der 36-jährige Spanier besitzt zudem keinen in der Schweiz gültigen Führerausweis. Er wurde für weitere Abklärungen vorläufig festgenommen. Die beiden Mitfahrer wurden nach der polizeilichen Kontrolle wieder entlassen. (Kapo)

