Auffahrkollision mit vier Fahrzeugen vor dem Bahnübergang

Am Donnerstag, kurz nach 13.30 Uhr, hielten mehrere Fahrzeuge vor dem Bahnübergang in der Solothurnstrasse in Oensingen an. Aus noch unbekannten Gründen kollidierte der 83-jährige Lenker eines weissen Personenwagens in das vor ihm stehende Auto.

«Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.

Der Unfallverursacher wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Die beiden hinteren Personenwagen erlitten Totalschaden und wurden abgeschleppt. (pks)

