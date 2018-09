Aufgewachsen ist Isabel Steiner auf einem Bauernhof. Seit 2014 betreibt die gebürtige Aargauerin nun in Wolfwil eine Tanz-Ranch. Hier wird nämlich fast jeden Abend Line-Dance unterrichtet . Für den tierischen Western-Touch sorgen ein Pferd, ein Pony und vier Katzen. Als letzten Winter eines ihrer Ponys und eine Katze starben, war Isabel einmal mehr einsam. «In solchen Momenten hätte man gerne jemanden an seiner Seite.» Und mit jemandem meint sie nicht ihre achtjährige Tochter. Isabel wünscht sich einen starken Mann in ihrem Leben.

Viele bekannte Gesichter

Quasi die letzte Hoffnung ist nun die 14.Staffel der Bauern-Kuppelsendung. Die 1.74 grosse, schlanke Blondine ist nicht das einzige bekannte Gesicht der Jubiläumsstaffel (siehe Kasten). Vier der bisher vorgestellten Landwirte kennt der Fan aus früheren Jahren. Neben Isabel sind dies Kasimir, Anton und Sylvia. «Es werden noch weitere bekannte Gesichter die Chance erhalten, ihr Glück zu finden», kündet der Sender an. Wer es ist, soll «sehr bald in der Sendung kommuniziert werden».

«3plus» hat es auf das Recycling der Bauern angelegt. Zum 10-jährigen Jubiläum wurde entschieden, «bekannte Gesichter von früheren Staffeln einzubauen, bei denen es mit der Liebe noch nicht geklappt hat», erklärt der Sender auf Anfrage. «Dies entspricht einem grossen Bedürfnis der ‹Bauer, ledig, sucht...›-Fans, die stets wissen wollen, wie es mit charismatischen Protagonisten früherer Sendungen liebestechnisch weitergegangen ist.»

Viele Fans sehen das aber total anders. Auf der offiziellen Facebook-Seite der Sendung lassen sie kein gutes Haar an dieser Strategie. «Ist nicht euer Ernst? Alle eh nicht vermittelbar Erscheinenden kommen nochmals?», meint ein Zuschauer. Ein anderer hätte gerne bekannte Gesichter gesehen, aber auf eine andere Art und Weise: «Es wäre wirklich schön zu sehen, wer nach einer Staffel effektiv zusammen geblieben ist. Leider gibt es nur wenige Paare, von denen man dies erfährt. Man bangt mit den Pärchen mit. Es ist dann irgendwie schade, wenn man von den glücklichen Paaren nichts mehr sieht.»

Die Tatsache, dass nun Isabel erneut mitmacht, führt hauptsächlich zu negativen Kommentaren. Ein Zuschauer will die Sendung nicht mehr schauen, wenn sie dabei ist. «De esches nome no pindlech.» Die 38-Jährige wird aber auch verteidigt. «Schlemm weni do die negative, zom Teil bösartige Kommentär lese!!!!! 😡 Lönd doch ändlech d Isabel in Rueh! Weme öpper ned persönlech kennt, set me ned öber en urteile!!! D Isa esch ganz en Liebi!!!!»

Die Kritik trifft Isabel hart. «Im ersten Moment habe ich überlegt, dass ich nicht mitmache.» Die 38-Jährige macht sich Gedanken über ihr Image. Sie kann sich nicht erklären, weshalb sie so einen schlechten Eindruck hinterlässt. Dass sie keine Einfache ist, dazu steht Isabel. «Aber ich tue doch niemandem etwas! Die ganze Schweiz spaltet sich. Entweder hasst oder liebt man mich. Ich verstehe das nicht. Ich will doch einfach nur einen Mann finden!»

Isabel ist nun daran auszuwählen, wen sie auf ihrer Ranch näher kennenlernen möchte. Dieses Mal wird es nur ein Mann sein, das hat sie sich vorgenommen. Sie möchte sich privater zeigen, da kämen wie im letzten Jahr zwei Hofherren aufs Mal gar nicht in Frage.