Lenker fährt frontal in Holzwand und flüchtet — Polizei sucht nach Hinweisen

Zwischen Mittwochabend, 24. Juni 2020, und Donnerstagmorgen ist auf der Hauptstrasse zwischen Holderbank und Balsthal ein Fahrzeug in eine Stützwand aus Baumstämmen gefahren. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Lenker zunächst von der Fahrbahn ab und kollidierte anschliessend frontal mit der Rundholzwand. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Das blaue Fahrzeug dürfte an der Front, der Seite und am Heck zum Teil erheblich beschädigt sein. Personen, die Angaben zum Unfall oder zum gesuchten Fahrzeug bzw. dessen Lenker machen können, sind gebeten sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen (Telefon: 062 311 94 00). (kps)