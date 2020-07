Motorradfahrer stürzt bei Überholmanöver – er und Mitfahrerin mittelschwer verletzt

Am Samstag, 11. Juli 2020, um zirka 11.15 Uhr, fuhr ein Motorradlenker auf der Fridaustrasse von Egerkingen in Richtung Bärenwil. Nachdem er bereits ein Auto überholt hatte, setzte er zum Überholen eines zweiten Autos an. Während diesem Überholvorgang verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam am linken Strassenrand zu Fall.

Dabei wurde der Lenker leicht und seine Mitfahrerin mittelschwer verletzt. Beide mussten ins Spital gebracht werden. Wegen des Unfalls musste die Fridaustrasse kurzfristig gesperrt werden.

