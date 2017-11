Mit einer Informationsveranstaltung wurde am Mittwochabend in Bienkensaal in Oensingen das öffentliche Mitwirkungsverfahren für den Erschliessungs- und Gestaltungsplan «Bell Dünnernstrasse» sowie den «Gestaltungsplan Holinden» mit Sonderbauvorschriften gestartet.

Gemeindepräsident Fabian Gloor begrüsste neben den rund 50 zum Infoanlass erschienenen Personen auch Josef Ebneter, Verwaltungsrat der Bell Schweiz AG, und Bell-Geschäftsleitungsmitglied Josef Dähler. Gloor bemerkte, dass die nach der Vorstellung der Gestaltungspläne eingebrachten Voten auch schriftlich bei der Gemeindeverwaltung eingereicht werden müssten.

Ersatzbau für Rinderschlachtfhof

Zum Projekt: In den nächsten Jahren will Bell an den Standorten Basel und Oensingen rund 500 Mio. Franken investieren. Rund zwei Drittel davon sollen ins Gäu fliessen. Dort sind neue Werke für die Schweinezerlegerei und die Aufbereitung und Kommissionierung von Frisch- und Tiefkühlprodukten, sowie ein Erweiterungsbau des bestehenden Rinderschlachthofs an der Dünnernstrasse geplant. Der bis 2025 reichende Planungshorizont sieht vor, die Projekte in den nächsten zwei Jahren zur Entscheidungsreife zu bringen.

In einer ersten Etappe soll der 1971 gebaute und danach mehrfach erneuerte Rinderschlachthof an der Dünnerstrasse durch einen Neubau auf dem nördlich gelegenen Parkplatz ersetzt werden. Im Anschluss soll der Rückbau des bestehenden Gebäudes erfolgen.

Durch den Wegfall der Parkplätze und den erhöhten Parkplatzbedarf für die auf dem Areal Holinden geplanten Neubauten, soll auf einer zentral zwischen den Betrieben liegenden Parzelle im Baurecht ein Parkhaus gebaut werden. Mit Blick auf das Gesamtprojekt «Opera» plant Bell ein bis zu 30 Meter hohes Personalparkhaus mit 1700 Abstellplätzen. Vorgesehen ist im aktuellen Projekt eine Kapazität von 1200 Parkplätzen.