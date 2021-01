Unbekannte versprayen Gebäudefassaden – Schaden in Höhe von mehreren tausend Franken

Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 31. Dezember, und Samstag, 2. Januar, die Fassade von zwei Gebäuden am Bifangweg in Oensingen mit diversen Schriftzügen versprayt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt mehrere tausend Franken, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. An einem Kandelaber hätten die Unbekannten zudem Kleber angebracht.

Die Polizei sucht Zeugen: Personen, die Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Oensingen zu melden: Telefon 062 311 76 76.

Aktuelle Polizeibilder: