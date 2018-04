Samstagnachmittag in Etziken. Die Sonne scheint, Vögel zwitschern, Ziegen trotten gemächlich über das Gras, bimmelnde Glocken um den Hals. Dann ein Knattern aus der Ferne, das immer lauter wird. Mit einem dröhnenden «trrrrmiummm» rauscht ein Motorrad vorbei. Eins, zwei, drei – ein ganzer Schwarm. 1200 Fahrer sind an diesem Wochenende im Wasseramt unterwegs. Auf Testfahrt. Mit Start und Ziel in Derendingen, wo zum zehnten Mal die Töfftesttage stattfinden.

Auf dem TCS-Areal an der A1 haben über 40 Händler ihre Zelte aufgestellt. Helme, Lederkombis, Stiefel – und natürlich Motorräder sind zu sehen. In Reih und Glied stehen sie auf dem Areal, der Lack glänzt in der Sonne. «Dieses Wetter ist ein Traum», sagt Carmen Fraefel, Eventmanagerin des Anlasses. Und das Wetter lockt so einige nach Derendingen. Wer Motorräder testen will, muss sich vorher mit dem Fahrausweis akkreditieren und kann dann Samstag und Sonntag durch das Wasseramt fahren. Es sei der erste grosse Motorradanlass der Saison, erklärt Fraefel. Alle grossen Marken sind vertreten. Bereits am Samstagmorgen wird die Anmeldung geschlossen – es gibt keinen Platz mehr.