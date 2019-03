«Die Menge der abgegebenen Kleider hat uns schier überwältigt», erzählen die Organisatorinnen Stefanie Pargätzi und Pia Sutter über die Warenannahme, die am letzten Mittwoch stattfand. Knapp 90 Haushalte haben ihre nicht mehr gebrauchten Kleider, Spiele, Fahrzeuge und sonstige Kinder- oder Babyartikel in der Vorstadt für die Kinderwarenbörse abgegeben.

Noch überwältigender sei die Reaktion von weiteren Frauen gewesen, die angesichts der Fülle der abgegebenen Ware, spontan ihre Dienste als Helferinnen angeboten und beim Ordnen der Ware geholfen haben.

Holpriger Start

Dabei sah der Start der Kinderwarenbörse Vorstadt nicht so rosig aus. Stefanie Pargätzi und Pia Sutter kennen die Arbeit in Börsen aus freiwilligen Einsätzen. «Die Leute sprachen uns darauf an, wieso die sonst üblichen Dorfbörsen nicht in der Stadt umgesetzt werden.» Die Nachfrage einer Kleiderbörse in der Stadt war da, mit der Rothus-Halle der Verkaufsort.

Die hauptberuflich als Grafikerin tätige Stefanie Pargätzi entwarf das Logo mit dem blauen Krokodil, eine Hommage an die Kinderbande Vorstadtkrokodile bekannt aus Literatur und Film. Geworben wurde hauptsächlich mit Flyern und auf den sozialen Netzwerken. Bis Januar seien die Anmeldungen eher spärlich gewesen. «Wir hatten schon befürchtet, das Ganze absagen zu müssen», gestehen die Pargätzi und Sutter. Mitte Februar habe es dann einen Anmeldeschub gegeben.