Eine Automobilistin verlor am Dienstag, um zirka 17.15 Uhr, auf der Laufenstrasse in Kleinlützel aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte am rechten Fahrbahnrand in eine Mauer.

Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto, welches schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die Fahrzeuglenkerin zog sich bei diesem Unfall leichte Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. (pks)