Autolenker prallt bei Überholmanöver in eine Mauer

Am Donnerstagmorgen, gegen 6.20 Uhr, fuhr der Lenker eines schwarzen Personenwagens von Breitenbach in Richtung Passwang. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte er bei Beinwil in der Nähe der Bushaltestelle Oberbuchen mehrere Fahrzeuge. Um eine Kollision mit einem abbiegenden Fahrzeug zu verhindern, wich der Lenker nach rechts zurück. Sein Auto kollidierte mit einer Stützmauer am rechten Fahrbahnrand.

Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Flüssigkeiten stand die Feuerwehr Beinwil im Einsatz.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des schwarzen Kleinwagens machen können, sind gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Breitenbach zu melden (061 785 77 01). (kps)

Die aktuellen Polizeibilder: