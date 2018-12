Xingjun Shang investierte als einer der ersten Chinesen über seine Baoshida Holding in eine Schweizer Firma. 2013 kaufte er Swissmetal mit den Werken in Dornach und im bernjurassischen Reconvilier. Er gab Versprechungen ab, dass es beim Buntmetallverarbeiter wieder aufwärtsgehen soll.

In diesem Sommer stellte Shang den Geschäftsführer, Claudio Penna, auf die Strasse, die Revisionsfirma machte eine Überschuldungsanzeige. Swissmetal wurde zu einem Fall für die Gerichte. Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland gewährte Swissmetal Konkursaufschub, ein Insolvenzverwalter wurde eingesetzt, das Gericht berief Claudio Penna wieder in den Chefposten.

Und Shang? Gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. An einen Gerichtstermin am 3. Oktober erschien er nicht. Shang reiste erst Ende Oktober in die Schweiz, um mit dem Insolvenzverwalter über die Zukunft von Baoshida zu verhandeln. Am 29. Oktober wurde er verhaftet. Seither sitzt er in Haft. Der Verdacht: Urkundenfälschung, ungetreue Geschäftsbesorgung und eventuell gar Betrug. Es geht um eine Summe von über 15 Millionen Franken. (szr)