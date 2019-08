Wer in diesem Schulhaus zur Schule gegangen ist, kann sich bestimmt an Brunners Mosaik erinnern. Seit über 60 Jahren haben die beiden Jugendlichen mit Fischernetz, der Fischotter und die davonflatternde Ente Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen begleitet.

Anlässlich der Sanierung musste das Kunstwerk des Solothurner Künstlers entfernt werden. Die Baukommission und der Breitenbacher Gemeinderat waren jedoch einhellig der Meinung, das wertvolle Werk sollte in irgendeiner Art dem Schulhaus erhalten bleiben.

Seit einigen Tagen hängt nun das Kunstwerk von Max Brunner wieder ganz in der Nähe des alten Standorts in voller Grösse in Form eines Plexiglas-Bilds. Der Künstler Martin Staub aus Kleinlützel erhielt den Auftrag, das Mosaik zu fotografieren und in einem Fotobild festzuhalten.