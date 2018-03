Am Mittwoch, kurz vor 17 Uhr, fuhr ein Automobilist von Ziefen herkommend in Richtung Seewen. Beim Einbiegen von der Ziefenstrasse in die Bretzwilerstrasse kollidierte er mit einem Motorrad, welches auf der Bretzwilerstrasse in Richtung Seewen-Zentrum unterwegs war.

Dabei zog sich der Motorradlenker schwere Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Er musste mit einem Rettungshelikopter der REGA ins Spital geflogen werden. Weil es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen kam, wurde durch die Feuerwehr Seewen eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Unfallhergang noch unklar

Der genaue Unfallhergang ist laut Polizei derzeit noch nicht restlos geklärt und wird nun untersucht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Unfallzeugen, vor allem den Lenker eines roten Kombis, welcher vor dem verunfallten Motorradlenker fuhr und im Bereich der Unfallstelle in Richtung Ziefen abbog. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kantonspolizei Solothurn in Breitenbach (Telefon 061 785 77 01) entgegen. (kps)

Aktuelle Polizeibilder vom März 2018: