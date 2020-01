Selbstunfall endet in Waldstück – Autolenker stand unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, war ein Automobilist auf der Dornachstrasse in Dornach in Richtung Gempen unterwegs. In einem Waldstück hat der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto geriet in der Folge ab der Strasse und kollidierte schliesslich mit einem Baum.

Der Lenker, ein 24-jähriger Schweizer, und seine drei Mitfahrer wurden nicht verletzt. Der graue Audi musste abgeschleppt werden. Ein mit dem Autolenker durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Der Mann musste seinen Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde abgeben.

