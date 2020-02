Überfall auf Volg: Täter wurde geschnappt

Am Dienstagnachmittag war ein Raubüberfall auf den Volg-Laden in Oberbipp verübt worden. Wie die Polizei mitteilt, konnte sie drei mutmasslich an der Tat beteiligte junge Männer verhaften.

Ein Mann hatte beim Überfall eine Angestellte bedroht und Bargeld gefordert. Nachdem er die Beute erhalten hatte, verliess er das Geschäft in unbekannte Richtung. Nach ersten polizeilichen Abklärungen und Hinweisen eines aufmerksamen Zeugen nahm die Polizei am Dienstagabend einen ersten Mann fest. Im Zuge weiterer Ermittlungen identifizierte die Polizei in den folgenden Tagen zwei weitere mutmasslich an der Tat Beteiligte. Die drei Männer sind im Alter von 17 bis 20 Jahren. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen werden sie sich vor der Justiz verantworten müssen. (sda)