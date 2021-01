Am Samstag, 23. Januar 2021, kurz vor 20.00 Uhr, war ein Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Solothurn in Beinwil auf der Passwangstrasse in Richtung Breitenbach unterwegs. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aufgrund vereister und schneebedeckter Strasse von der Fahrbahn ab und kollidierte fahrerseitig mit einer Mauer.

Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

