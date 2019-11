Zahlreiche Fische sterben im Schwarzbubenland wegen ausgelaufener Gülle

Die Verunreinigung wurde am Mittwoch entdeckt, teilten die Umweltämter von Baselland und Solothurn am Freitag mit. Die Solothurner Behörden hätten Massnahmen zur Behebung der Verunreinigung durch die Gülle veranlasst und die Baselbieter Behörden informiert. Diese hätten zwei Trinkwasserquellen in unmittelbarer Nähe des Bachs vorsorglich ausser Betrieb gesetzt, heisst es in der Medienmitteilung.

Am Freitag wurde festgestellt, dass sämtliche Fische im Bach von Grindel bis nach Laufen Opfer der Verunreinigung wurden. Die Umweltämter schätzen, dass etwa zehn Kubikmeter Gülle in den Bach geflossen waren.