Ein wenig Glück benötigten die Young Boys schon, damit das Spiel nicht verloren ging. Aber das gehört ja bekanntlich dazu. Das Glück zählt zu jenen Dingen im Fussball, die nicht berechenbar und schon gar nicht bezahlbar sind. Glück im Spiel ist keine Grösse für Araber und Russen, die sich Fussballklubs halten wie andere Schosshündchen.

Aber es war nicht nur Glück allein, es war auch Unvermögen auf der anderen Seite. Ausgerechnet Valentin Stocker vergab beste Chancen – unser liebster Buhmann in Bern. Ok, von der nächsten Saison an werden wir ihm nicht mehr vorhalten können, er habe uns im Meisterrennen abgeschossen. Vielleicht müssen wir uns dann einen Nachfolger suchen.

Eigentlich waren die heissen Szenen vor den Toren, und von denen gab es genug an diesem Ostermontag-Nachmittag im Wankdorf zwischen YB und Basel, nur die kurzen, süffigen Aufreger. Wie «High Noon» im Kino: Ein Traumtor von Hoarau und – neidlos sei es anerkannt – ein ebensolches von Xhaka. Das wirkliche Ereignis jedoch war der Rahmen,

in dem sich alles abspielte, das Spiel vor – in der Rückrunde erstmals – ausverkauftem Haus und einem fast rundum euphorischen Publikum.

Es hatte alles den Charakter einer Hauptprobe. Bern ist erwacht und probte, wie es ist, meisterlich aufzutreten. Der Stadtpräsident mischte sich unter die Leute, die Choreo im Sektor D war überwältigend, die Sprechchöre rollten breit durchs Stadion. Im Sektor C erhob sich die Ü50-Fangeneration mehrmals, nein, ständig, bei jeder Gelegenheit, von den Sitzen und streckte die gelb-schwarzen Halstücher in die Höhe. Emotion pur im Wankdorf, nicht «Weisch no…?», sondern real, auf dem Platz und auf den Rängen. «Forever» steht auf der Fahne, die am Tribünendach hängt.

Feststimmung, was das Zeug hält. Das Schlussresultat war zwar nicht grad nebensächlich, aber es gab Spieltage, an denen es mehr interessierte. Gegenwärtig, und die Pausengespräche waren voll davon, ist mehr Werweissen darüber angesagt, wann es soweit ist, wie viele Runden vor Schluss.

Die ganz Coolen hätten sogar nichts dagegen, wenn es noch einmal ein bisschen spannend würde – und sei es nur, damit sie dann im entscheidenden Spiel aus den Ferien zurück sind. Auch das muss erst wieder eingeübt sein im Familienleben, dass man seine Ferien

auf den YB-Spielplan abstimmt.

Die Hauptprobe zum Meisterauftritt hatte viel Anmutiges. Wenn wir noch ein paarmal üben, und dazu bietet sich ja Gelegenheit, wird das eine ganz grosse Sache.