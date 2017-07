Für seine Aufgaben qualifiziert er sich mit einem Bachelor-Abschluss in BWL der Universität St. Gallen. Diesen hat er bereits in jungen Jahren gemacht, denn: «Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange Handball spiele», sagt Graubner. «Das Leben als Profisportler ist schwer planbar. Man schliesst Verträge über ein oder zwei Jahre ab. Es gibt viele Gründe, warum eine Karriere plötzlich zu Ende sein kann. Deshalb war es nie mein Ziel, irgendeinem Rekord nachzurennen. Es ist auch intelligenter, wenn man nicht mit 20 plant, bis 37 Handball zu spielen.»

Von Suhr über Gossau zu Kadetten

Viele Sportler erzählen am Ende ihrer Karriere davon, wie sie mit fünf Jahren schon von ihrem grossen Triumph geträumt haben. Nicht so Graubner: «Da habe ich Handball noch nicht einmal gekannt.» Mit etwa zehn Jahren begann er seine Karriere beim SC Siggenthal. «Ich war nie ein grosses Talent, sondern eher ungelenk.

Deshalb wäre es auch vermessen gewesen, von etwas zu träumen, was damals nicht realistisch war.» Über den NLA-Klub TV Suhr kam er zu Fortitudo Gossau in die NLB. «Ich dachte, das war es jetzt, jetzt spiele ich einfach noch ein bisschen Handball.» Durch sehr gute Leistungen in Gossau wurde der damals 22-Jährige vom NLA-Ligaprimus Kadetten Schaffhausen entdeckt: «Ich glaube, ich war damals einfach ein brauchbarer Spieler, auch in der Junioren-Nati gehörte ich nicht zu den Stars.»

Doch dann nahm Graubners Karriere mit den Kadetten richtig Fahrt auf. Er wurde Captain, gewann vier Meistertitel und dreimal den Schweizer Cup. 2012 folgte der linke Rückraumspieler der Faszination Bundesliga und unterschrieb für drei Jahre beim TV Grosswallstadt. Das Abenteuer endete bereits nach einem Jahr, der Verein stieg ab. Graubner sagt dazu: «Ich hätte bei verschiedenen Vereinen unterschreiben können und habe dann wohl die falsche Wahl getroffen. Mir wurden auch falsche Versprechungen zur Zukunft des Vereins gemacht.»