«Nach der EM in Berlin habe ich gemerkt, dass mir die Leichtathletik nicht mehr gleich viel gibt wie früher», sagt Hochstrasser. Deshalb seien für ihn die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio auch nicht als Fernziel in Frage gekommen. Nach dem Abschluss der Masterarbeit im vergangenen Mai ist zudem das Verlangen nach einer persönlichen Veränderung gestiegen. «Jetzt ist der richtige Moment, um ein Kapitel zu schliessen», erklärt Hochstrasser.

In seiner über zehnjährigen Laufbahn hat Jan Hochstrasser beachtliche Erfolge feiern dürfen. Neben mehreren Schweizer-Meister-Titeln über 800 und 5000 Metern gewann er auch SM-Gold mit diversen Staffeln.

Auf internationaler Ebene stechen die Teilnahmen an den Europameisterschaften 2014 in Zürich und letzten August in Berlin heraus. Weiter stehen Starts an der Universiade in Kasan, an den «Jeux de la Francophonie» (beide 2013) und den Military-World-Games in Rio de Janeiro (2011) oder an mehreren Team-Europameisterschaften zu Buche.