Alounga, Hegi und Co.: Das sind die Gewinner des Corona-Sportjahres

Fussballer Yvan Alounga

Fussball Kaum Spiele und somit kaum Möglichkeiten, sich in den Fokus zu spielen – und nächstes Jahr stossen bereits die nächsten nach: Für Fussball­talente, die am Ende ihrer Ausbildung und an der Tür in den Profibereich stehen, sollte 2020 das Jahr der Belohnung werden – stattdessen drohen sie wegen der ausserhalb des Profitums lahmgelegten Sportwelt in Vergessenheit zu geraten. War all der Verzicht, der Aufwand und der Stress für die Katz? Unbesorgt können nur die mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten sein, die sogenannten Supertalente. Zu dieser Kategorie gehört zweifellos auch Yvan Alounga, dessen grösste Qualität ist: Hat er einmal Fahrt aufgenommen, kann er wie ein Eisbrecher am Nordpol gegnerische Abwehrbollwerke durch­brechen.

Das enorme Potenzial, das in Alounga schlummert, hat sich weit über die Landesgrenzen hinaus herumgesprochen. Den Zuschlag bekam im vergangenen September der FC Luzern, eine auf den ersten Blick gute Kompromisslösung für den 18-Jährigen: den Sprung in die höchste Schweizer Liga. Trotzdem kann Alounga weiterhin bei der Familie in Olten wohnen. 2020 ist das Jahr, in dem für Alounga die Türen zur grossen Fussballwelt aufgegangen sind. Nun muss er nur noch hindurchgehen. Anders gesagt: Er muss den Penalty verwerten.

Aber eben: Das ist einfacher gesagt als getan. Nicht wenige Stimmen hätten es für besser gefunden, Alounga wäre noch ein bisschen länger beim FC Aarau geblieben, im gemachten Nest, um sich eine Liga tiefer das Rüstzeug für den Männerfussball zu holen: Denn so viel, wie Alounga für eine internationale Karriere bringt, mindestens so viel fehlt ihm noch dafür. Taktik, Spielverständnis, Orientierungssinn, Handlungsschnelligkeit – der hochbegabte Individualist muss ­lernen, im Kollektiv zu funktionieren.

Kein Wunder, schliesslich spielt Alounga erst seit sieben Jahren Fussball im Teamgefüge, erste Station war 2013 der FC Olten. Vorher, als er noch in Kamerun lebte, kickte er mit anderen Kindern auf der Strasse. «Alle wild durcheinander», so Alounga. Das Gute: Aloungas Disziplinen mit Nachholbedarf sind solche, die erlernbar sind. Nicht solche, die man in die Wiege gelegt bekommt oder nicht. Wenn sie in Luzern Geduld mit ihm haben, wenn sie ihm die Nachhilfe geben, die er braucht, und wenn Alounga sich endlich bewusst wird, wie gut er eigentlich ist, dann wird dereinst das Jahr 2020, das für viele Gleichaltrige das Ende der Profiträume bedeutete, für ihn hingegen das Jahr, in dem er in Richtung grosse Karriere abgebogen ist.

Bobfahrerin Melanie Hasler