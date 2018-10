Der Schlamassel an der Oberfläche verdeckt, dass darunter vieles glänzt. «Der Rückzug des FC Wohlen aus der Challenge League, die Krise in Aarau: Der Aargauer Spitzenfussball gibt derzeit kein gutes Bild ab. Leider geht dabei vergessen, wie gut es an der Basis und in der Ausbildung läuft», sagt Jürg Widmer. Mit 60 Jahren ist Widmer, in der Fussballszene von allen nur «Gügs» genannt, zurück in seiner Spezialdisziplin: die Nachwuchsausbildung.

Widmer war 2006 einer der Initianten des Team Aargau, damals eine Revolution im Kantonalfussball: Die ewigen Rivalen Baden, Wohlen und Aarau bündelten im Juniorenbereich ihre Kräfte und bilden seither gemeinsam die besten Nachwuchskicker des Kantons aus. Die Ergebnisse lassen sich sehen: Im Verhältnis zur Anzahl Spieler gehört das Team Aargau Jahr für Jahr zu den besten Lieferanten der Schweizer Junioren-Nationalteams. Silvan Widmer (FC Basel) und Loris Benito (Young Boys) sind die berühmtesten Namen, die ihre Karriere im Team Aargau lanciert haben.

Trotzdem knirschte es regelmässig im Gebälk, wenn die zahlungskräftigen und dickköpfigen Alphatiere der drei Mitgliedervereine aufeinanderprallten. Letztmals knallte es vor einem Jahr, als der neu dazugekommene Aargauer Fussballverband (AFV) nach kurzer Zeit wieder aus dem Team Aargau austrat. Offizielle Begründung: aus organisatorischen und strukturellen Gründen. Inoffizielle Begründung: Es menschelte. Der Zerfall des Konstrukts «Team Aargau» drohte. Und so weit wäre es auch gekommen, hätten seither in den Vereinen nicht neue, modern denkende Gesichter die Führung übernommen (Heinz Gassmann in Baden, André Richner in Wohlen) oder wichtige Schaltstellen besetzt (Sandro Burki als Sportchef in Aarau, Sven Christ als operativer Leiter des Team Aargau). Im September liess sich der 33-jährige Burki zum Präsidenten des Team Aargau wählen – quasi als Symbol des Neustarts. Revolutionär und vorbildlich Die Zukunft ist bis auf weiteres gesichert, konstruktives Arbeiten ist wieder möglich. Der AFV, nicht mehr Mitglied, aber befreundeter Partner des Team Aargau, lancierte im Sommer das Projekt «Kicker Talents», geleitet von «Gügs» Widmer. «Kicker Talents» ist eine Reaktion auf eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz. Erkenntnis: Bei der flächendeckenden und lückenlosen Rekrutierung, der Betreuung der Talente und der Wertevermittlung an die Spieler besteht in der Aargauer Juniorenausbildung Luft nach oben. Das Projekt dient dem Schweizerischen Verband (SFV) als Pilot. Die Aargauer Ideen könnten künftig landesweit eingeführt werden.

Statt wie bisher mit 13 Jahren beginnt der «Aargauer Weg» (Dorfklub – Team Aargau – FC Aarau/Wohlen/Baden) neu schon mit 11 Jahren. Der AFV beauftragt jeden Frühling 16 unabhängige, speziell geschulte Beobachter, alle 1200 E-Junioren im Kanton zu beobachten. Die Auffälligsten gelangen in eine Datenbank, nach einer weiteren Siebung werden mit rund 120 Spielern die acht Stützpunkt-Teams aufgefüllt. Die hohe Anzahl dieser über den ganzen Kanton verteilten «Talentzellen» verhindert sehr frühe Klubwechsel der Kinder. Was wiederum die Identifikation der Junioren mit ihrem Stammklub fördert. Das Revolutionäre an «Kicker Talents» ist: Die besten 11- bis 13-Jährigen trainieren nicht nur einmal wöchentlich zusammen, sondern bilden eine Mannschaft. Die acht Stützpunkt-Teams messen sich in einer eigenen Meisterschaft. Im zweiten Jahr von «Kicker Talents» werden die besten Talente auf noch vier Stützpunkt-Teams verteilt. Die Ausgeschiedenen kehren zu ihren Stammklubs zurück.

So werden im Aargau talentierte Mädchen gefördert Über 1000 neue Kinder melden sich jährlich in den Aargauer Fussballvereinen an, darunter viele Mädchen. Wie bei den Buben werden die talentiertesten von ihren Stammklubs dem Aargauer Fussballverband gemeldet. Bis ins Alter von ca. 14 Jahren trainieren und spielen die Mädchen gemeinsam mit den Buben – also im «Kicker Talents»-Programm und später in der FE 14 im Team Aargau. Eine Altersobergrenze für Mädchen im Knabenfussball gibt es nicht. Doch spätestens ab der U15 trennen sich die Wege: Aus anatomischen Gründen und weil der FC Aarau Frauen im Sommer eine U15-Mannschaft gegründet hat. (wen)