Nachdem man sich seit letztem November mit Laufen und Orientieren in einheimischen Wäldern gedulden musste, hat die Aargauer-Saison gleich mit einem Doppelpack begonnen: Was den Engadinern der Chalandamarz, war dem Aargauer OL-Volk die Argus-Nachtstaffel: mit einem Orientierungsglauf versuchte man am 1. März den Winter hierzulande endgültig auszutreiben, notabene auf der Liebegg, ganz in der Nähe des Homberges, wo noch im Februar eine Langlaufspur gezogen war!

Grossen Spass hatte Wildhaber und die Trainer des Aargauer OL-Nachwuchskaders auch an der Rangliste: Mit der erst 18-jährigen Siri Suter von der OLG Cordoba und mit Sophie Graber von der OLK Wiggertal sowie Eline Gemperle vom OLK Argus gabs einen Dreifachsieg dieser Nachwuchskader-Läuferinnen zu bejubeln.

Es wird also gut «gearbeitet» beim Nachwuchskader, was sicher auch die Gönner und Sponsoren freuen wird. Bei den Herren belegte mit Nick Gebert vom OLK Wiggertal, ebenfalls ein ehemaliges Mitglied des Nachwuchskaders, den 2. Rang – er musste sich nur vom Baselbieter Kaspar Hägler geschlagen geben.

Nächster OL im Aargau bereits am 16. März in Mühlethal

Am 16. März geht’s bereits mit einem weiteren Wertungslauf der ASJM weiter: im Munihubel bei Mühlethal wird von der OLK Wiggertal der nächste OL organisiert und man darf gespannt sein, ob die jungen Aargauer wiederum so glänzen werden.

Geglänzt hat übrigens in der Vorbereitungszeit auf die neue Saison auch Matthias Kyburz vom OLK Fricktal: wie schon am Zürcher Silvesterlauf setzte er sich auch am Bremgarter Reusslauf vom Februar gegen die gesamte Schweizer Laufelite durch und gewann diesen Anlass.



Ein Highlight im Frühjahr wird am 5. Mai der Stadt OL in Rheinfelden sein: Die OLK Fricktal als Organisator und der Aargauer OL-Verband hoffen sehr, dass dieser Anlass auch eine schöne Anzahl (noch) nicht OL-Angefressene anziehen wird. Nirgends ist es schwieriger als in einer Stadt (mit Flussufer) sich hoffnungslos zu verirren.

Stadt- und Landesgrenze und Rhein sorgen dafür, dass sicher alle den Weg zur Festwirtschaft, und somit zur verdienten Stärkung, wieder finden werden. Auf der Website des Aargauer OL-Verbandes (www.aolv.ch – ASJM-Läufe) finden sich leicht alle Informationen zu den oben genannten Veranstaltungen.